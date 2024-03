Klaudia El Dursi reaguje na zamieszanie wokół jej szczupłej sylwetki. "Nie, nie mam anoreksji". Zdradziła, ile udało jej się PRZYTYĆ (FOTO)

Klaudia El Dursi ma problemy zdrowotne

Wśród schorzeń, które wymienia El Dursi jest m.in. zespół jelita drażliwego, refluks, zapalenie żołądka czy SIBO. 35-latka uspokaja jednak swoich fanów, że choć proces powrotu do zdrowia jest żmudny i długotrwały, to aktualnie jest na dobrej drodze, żeby wrócić do swojej "normalnej" wagi. Wszystko wskazuje, na to, że ma do tego słuszne podstawy.