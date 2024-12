Klaudia El Dursi jest W CIĄŻY! Radosną nowinę ogłosiła w "Dzień Dobry TVN"

Klaudia El Dursi wkroczyła do świata show-biznesu kilka lat temu, zdobywając pierwszy złoty bilet w historii polskiej odsłony programu "Top Model" . Choć ostatecznie nie sięgnęła po wygraną, to i tak zyskała status gwiazdy. Obecnie skupia się głównie na prowadzeniu popularnego show randkowego "Hotel Paradise" i rozwijaniu mediów społecznościowych.

Nie ukrywam, że pierwszy raz siedzę na tej kanapie jakaś taka lekko zestresowana. Nowa sytuacja, bardzo świeża i bardzo emocjonująca dla mnie. Jestem w takim niezwykłym czasie w moim życiu. Nie przyszłam tu sama, niosę ze sobą ogromną,małą miłość, która dorasta we mnie. Jestem w wyjątkowym stanie, bo błogosławionym i niedługo będę mamą po raz trzeci - wyznała w "DDTVN".

Jestem przeszczęśliwa, bo długo na to czekaliśmy. Nie jest to tajemnicą, że ja już od jakiegoś czasu ogłaszałam, że czekam na ten moment. To są takie sprawy, których nie da się zaplanować i wpisać w kalendarz, ale w końcu się udało - dodała po chwili