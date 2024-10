Klaudia El Dursi przyznała, że w przeszłości ZDRADZIŁA i była zdradzana. "Jest we mnie pierwiastek hedonistyczny"

Klaudia El Dursi od 11 lat tworzy szczęśliwy związek z Jackiem Leszczyńskim, z którym doczekała się drugiego syna, Jasia. Pierworodny syn celebrytki, Dawid, jest owocem jej pierwszego poważnego związku. Chłopiec przyszedł na świat, gdy miała 19 lat.

Klaudia El Dursi opowiedziała o zdradzie

Obecnie życie rodzinne jest już ustabilizowane, jednak ze względu na prowadzenie "Hotelu Paradise", El Dursi często jest pytana w wywiadach o różne związkowe tematy. Podczas imprezy "Kobieta Roku Glamour" Klaudia w rozmowie z reporterem Pomponika przyznała, że w przeszłości była zarówno zdradzona, jak i zdradziła. Przypomnijmy, że według Natalii Siwiec, tylko takie osoby "znają życie".

To zawsze są takie potężne wyrzuty sumienia [...] Ja takowe miałam. Ale jednak też jest we mnie taki pierwiastek hedonisty, więc to jest takie, wiesz, płynne - mówiła.

Klaudia El Dursi zdradziła partnera

El Dursi niechętnie wracała wspomnieniami do okoliczności zdrady. Zapytana o to, dlaczego nie dochowała wierności, stwierdziła, że "kiedy jesteśmy szczęśliwi, to nie szukamy".

Zawsze w mojej opinii to jest tak, że jeżeli nie czujemy się komfortowo w tej relacji, w jakiej jesteśmy, albo jeśli czujemy się w jakiś sposób dotknięci czy źle traktowani, to to jest taki bodziec, żeby posunąć się w tę stronę - kontynuowała.

Jak przyznała, z mężczyzną, z którym zdradziła ówczesnego partnera nie zbudowała trwałej relacji.

