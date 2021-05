Klaudia El Dursi ma poważne problemy ze zdrowiem. "Od miesiąca JESTEM NA LEKACH"

Niedawno Klaudia El Dursi wróciła z Zanzibaru, gdzie została wysłana na początku roku w związku z rolą prowadzącej w Hotel Paradise. Na położonej na Oceanie Indyjskim wyspie była wodzianka spędziła aż cztery miesiące. Choć dla większości praca w takiej scenerii to spełnienie marzeń, 32-latka twierdzi, że życie w raju wcale nie jest takie kolorowe...

Nie wiem, jak mam ludzi wyprowadzić z błędu, bo faktycznie bliskość oceanu, piękne plaże, palmy, wspaniała pogoda powodują, że od razu wszystkim się wydaje, że to raj... - zaczęła, ubolewając nad niedoinformowaniem rodaków.

Należy pamiętać, że ja tam przez cztery miesiące ciężko pracowałam - kontynuuje. Często od rana do nocy, czasem po prostu musiałam być w gotowości, uśmiechnięta i w dobrej formie, a czasem przecież miewa się gorsze dni... Tu było wiele czynników, które sprawiały, że praca była wyczerpująca psychicznie i fizycznie. Wyobraź sobie stanie na baczność na wysokich szpilkach, w pełnym makijażu, w ciężkiej sukience i biżuterii w ogromnym upale - wspomina harówkę na Zanzibarze i wyznaje:

Podupadłam na zdrowiu. Od dłuższego czasu coś niedobrego dzieje się z moim głosem. Doszło do tego, że gdy kręciliśmy finał, prawie całkiem go straciłam. Nie mogłam ani mówić, ani oddychać. Od miesiąca jestem na silnych lekach. A w Polsce mam już umówioną wizytę u lekarza. Gdy więc się okazało, że przesunięto mi powrót do domu o trzy dni, wkurzyłam się i wzięłam sprawy w swoje ręce.