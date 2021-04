Klaudia El Dursi pokazała się w DREDACH! Fani podzieleni: "Jak zanzibarski MOP" (FOTO)

Klaudia El Dursi teraz już każdego roku spędza długie tygodnie na wyjazdach do ciepłych krajów z TVN-em, dla którego prowadzi randkowy show Hotel Paradise. Nad najnowszą edycją modelka pracowała na Zanzibarze, gdyż poprzednie wille były nieosiągalne ze względu na pandemię koronawirusa. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło i Polka postanowiła poznać bliżej lokalną kulturę przy okazji pobytu na Czarnym Kontynencie.