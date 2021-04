"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi GANI uczestników. "Trochę SZACUNKU DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA!"

W czasie "przeparowywania" Bibi wybrała Simona, Nathalia Marcina, Sara Krystiana, a Luiza Krzysztofa. Za Kamilem stanęła Karolina, ponieważ była przekonana, że po głębokiej rozmowie z uczestnikiem będzie z nim w parze. Do Kamila podeszła też Ola, choć ten zerwał z nią pakt tego samego dnia. Ryzyko się jednak opłaciło, bo Kamil ku zaskoczeniu wszystkich wybrał Olę, a skonfundowana Karolina musiała wrócić do domu. Uczestnicy bardzo ucieszyli się z decyzji Kamila i wiwatowali, gdy ten zdecydował, że chce być w parze z Olą. Było to dość nietaktowne, biorąc pod uwagę stan Karoliny. W tym momencie do akcji postanowiła wkroczyć Klaudia El Dursi. Udzieliła reprymendy uczestnikom.