Klaudia El Dursi nie utrzymuje kontaktu z ojcem: "Ostatni raz rozmawialiśmy 10 LAT TEMU"

klaudia 41 min. temu zgłoś do moderacji 38 8 Odpowiedz

To co mnie zaskoczyło ,to to że w top model jurorzy nie byli jakoś nią zafascynowani ..niby mówili że okey itp ale nie było super zachwytu tak jak np nad innymi ,bo wiedzieli że nie pójdzie daleko w modelingu..ona pracowała jako fotomodelka wiele lat ,ale na wybieg nie pójdzie tak.. natychmiast wzięli ja do hotel paradise bez żadnego doświadczenia ? Przecież do prowadzenia programu musisz mieć jakiekolwiek doświadczenie! A ona nie miała ... Dziwi mnie,że w ogóle ktoś oglądał ten program bo to jest jedna wielka masakra..ona prowadzi go tragicznie ,nie ma żadnego kontaktu z uczestnikami praktycznie..i tu się pojawia pytanie..przecież ona już przed top model miała znajomości ,poszła do hotelu bez żadnego przygotowania..jak widać wszystko po znajomości i tyle.Ona nie weszła do programu jako anonimowa,nieznana osoba .Ona już była znana i pracowała jako fotomodelka stad miała kupę pieniędzy..bo sorry ale z tych sukienek to ona raczej nie zarabiała i była i jest to jakaś przykrywka do zus-u bo za sesję raczej ubezpieczenia nie zapłaci ;D jest ładna ,oczywiście nikt nie odmawia bo to byłby hejt.Ale nie jest to uroda ,która zachwyca na tyle aby zapamiętać.Wg mnie Monica Belluci czy Angelina Jolie ,to są urody które są eleganckie ,nie wypychaja tyłka wszędzie gdzie to możliwe.Cos mają w sobie co jest wyjątkowe...Niestety Klaudia ma mega popularna urodę teraz nawet wśród polek przecież Siwiec wygląda praktycznie identycznie , Patricia Lincow czy Justyna Gradek to samo..to już nie jest egzotyka ,ale samoopalacz wypełniacze i ciemne włosy i tyle ..