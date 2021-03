Klaudia El Dursi zabiera głos w sprawie nagłej hospitalizacji syna: "Mieliśmy wsparcie polskich lekarzy"

Yhy 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie każdy musi włazić jej w tyłek i mówić ,że jest taka super..nikt nie mówi że gruba i brzydka,ale dajcie już spokój.Niedlugo wyskoczy z lodówki ..ciągle tylko siedzi na Instagramie ciągle tylko zdjęcia i jak jakiś problem się pojawi to od razu leci do neta..tak się zachowuje matka dwójki dzieci i dorosła kobieta ? Poza tym... Jaka skromna krawcowa ?! Poszła do top model bo miała znajomości i tyle.Przyjeli ja ,mimo że na modelkę się nie nadawała..kompletnie nie te proporcje ..więc o co chodzi ? O to że zawsze chciała gdzieś się wcisnąć..nie każdemu musi się podobać to jak się "prowadzi " na odległość widać ,że jest zadufana w sobie .