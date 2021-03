Klaudia El Dursi BŁAGA fanów, by pomogli jej wrócić do Polski! "Martwię się o swoje dziecko"

Trzeba przyznać, że po wielu latach starań wyjątkowa ambicja i parcie na szkło pozwoliły Klaudii El Dursi zaistnieć w branży rozrywkowej. Od pamiętnego udziału w Top Model, gdzie od samego początku lansowano "skromną krawcową" na następną gwiazdę TVN-u, egzotyczna piękność robi błyskotliwą karierę w telewizji. Nawet brak charyzmy i obycia przed kamerami nie powstrzymały producentów przed powierzeniem jej roli prowadzącej Hotel Paradise, do którego zdjęcia powstają właśnie na Zanzibarze. Modelka wybrała się na cztery miesiące na afrykańską wyspę nakręcić drugi i trzeci sezon show, przy okazji zabierając ze sobą męża i dzieci.

Niestety, do rajskiego życia Klaudii i jej rodziny zawitały kłopoty. W niedzielę na profilu instagramowym Klaudii pojawiło się niepokojące zdjęcie, które zaalarmowało jej fanów. 32-latka pokazała fotografię ze szpitalnego pokoju, z podpisem "Dzień 63". Kilka godzin później zdesperowana celebrytka zaapelowała do swoich 667 tysięcy obserwatorów, aby pomogli jej zdobyć bilety na niedzielny lot do Polski.