Klaudia El Dursi melduje się przed studiem "DDTVN" w brązowym płaszczu i z torebką za 12 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Klaudia El Dursi jest jedną z tych celebrytek, którym drzwi do kariery otworzył udział w telewizyjnym show. Choć co prawda była uczestniczka "Top Model" nie podbija dziś światowych wybiegów, to "zakręciła się" w TVN-ie i dziś spełnia się w roli prowadzącej show "Hotel Paradise" oraz jako celebrytka.