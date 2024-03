Klaudia El Dursi PIERWSZY RAZ ujawnia powody znacznej utraty wagi. "Moje problemy ESKALOWAŁY"

W gorszych chwilach Klaudia El Dursi może liczyć na wsparcie rodziny, partnera Jacka Leszczyńskiego i synów, 15-letniego Dawida oraz 9-letniego Jana. Co ciekawe, gwiazda "Top Model" utrzymuje także przyjazne stosunki z byłym partnerem i ojcem starszej z pociech, którego - jak to sama określiła - "uwielbia i absolutnie kocha".

Klauda El Dursi ujawnia powody znacznego spadku jej wagi

Jesteś pierwszą osobą, z którą będę rozmawiała na ten temat, bo tak naprawdę do tej pory nie miałam takiej potrzeby, żeby się uzewnętrzniać w takich prywatnych kwestiach - wyjawiła. Nie jest to tajemnicą, że mam problemy żołądkowo-jelitowe. One już po prostu tak eskalowały, że przyszedł taki czas, że jedzenie faktycznie sprawiało mi trudność. Waga spadła dość mocno, ale jest coraz więcej. Nie jest już minus dziesięć, ale jest minus sześć (kg - red.). Więc jestem na dobrej drodze, żeby wrócić do mojej wagi przed perturbacjami, więc proszę się nie martwić.