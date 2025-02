Mieszkanie Klaudii El Dursi po remoncie

Moje beżowe królestwo zostało zrealizowane. (...) Tak samo jak ja wielu z Was pokochało kolor mojej kuchni. (...) Na podłodze żywica. (...) Wyspa i blaty w kuchni to spiek kwarcowy. (...) Wezgłowie za łóżkiem w sypialni to panele z alkantary, wykończone listwami meblowymi w kolorze złotym, a w korytarzu to panele meblowe przecięte szprosem z mosiądzu. Jak macie jeszcze jakieś pytanie, to śmiało! Na wszystkie odpowiem - napisała.