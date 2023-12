Klaudia El Dursi powiedziała, ile jej syn otrzymuje od niej kieszonkowego. Padła KONKRETNA KWOTA. Dużo czy mało?

Klaudia El Dursi jest najlepszym przykładem tego, jak wykorzystać swoje medialne pięć minut sławy. 34-latka była jedną z uczestniczek ósmej edycji programu "Top Model" i chociaż show ostatecznie nie wygrała, to szybko stała się jedną z pierwszoligowych celebrytek, a jej medialna kariera trwa dziś w najlepsze.

Klaudia El Dursi zdradziła, ile wnosi kieszonkowe jej syna

Prywatnie Klaudia El Dursi jest dumną mamą, która przywiązuje dużą wagę do wychowywania swoich pociech. Celebrytka ma dwóch synów: 14-letniego Dawida oraz 9-letniego Jasia. W trakcie rozmowy z serwisem "Pomponik" prowadząca "Hotel Paradise" otworzyła się na temat gospodarowania finansami . El Dursi wyznała, że w jej domu nie ma nagród uznaniowych za dobre wyniki, a jej pociechy mają wszystko, co potrzeba, dlatego zdecydowała się, że ich kieszonkowe będzie "okrojone".

Właśnie dzisiaj przelewałam mojemu synowi kieszonkowe. "Mama, wyślesz mi to kieszonkowe?" "Wyślę, wyślę". I właśnie zastanawiałam się, bo ja nie wiem, nigdy nie rozmawiałam z innymi rodzicami i nie wiem, ile się daje kieszonkowego dzieciom... No to mój syn dostaje 250 zł - zdradziła Klaudia El Dursi w rozmowie z pomponikiem.