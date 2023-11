Klaudia El Dursi pochwaliła się kadrami z nowego mieszkania: "I mam swój własny kosmos". Jest NA BOGATO (FOTO)

Nie zazdroszc... 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

I to wszystko "ufundowali" jej ci wszyscy, którzy śledzą ją na rożnych kontach, oglądają reklamy z jej udziałem, kupują to co reklamuję no i oglądają te durne programy, które prowadzi. Sami "klepią biedę" ale chociaż się napatrzą i pozazdroszczą, zadłużą się, by coś mieć. Próżny i pusty, z wyjątkami, jest dzisiejszy świat. Pocieszające jest, że mimo wszystko jest wiele osób, które cenią inne wartości i nie chodzi o to, by chodzić w worku pokutnym, albo mieszkać w lepiance.