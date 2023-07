Remontowy DRAMAT Klaudii El Dursi trwa: "Sił brak na komentarz" (ZDJĘCIA)

Uwaga na taki... 55 min. temu zgłoś do moderacji 50 2 Odpowiedz

Z remontami nic się od czasów PRL-u nie zmieniło. Znam takich co remontami robią od kilku lat, bo "fachowcy" poprawiają wszystko po swojej robocie, czyli robią na nową, bo albo coś odpada, albo się sypie, albo jest zniszczone, albo źle zamontowane, albo zniszczone przy początku remontu przez robotników. Jeszcze nie odbierają telefonów, a jak raczą odpisać na wiadomości to robią to, jeśli już, po kilku tygodniach. Umawiają się na konkretny termin i nie przychodzą. Wciskają kit. Sprawa do sądu i to do wygranej, tylko człowiek ma dosyć. Sęk w tym, że jak ktoś się wreszcie porządnie wkurzy to firmy na liście pracy już istnieć nie będzie. Kwestia czasu.