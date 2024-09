Anna Mucha "przyłapana" na mieście z byłym i obecnym partnerem

Anna Mucha bez wątpienia zasila grono najpopularniejszych aktorek w Polsce. Rozchwytywana 44-latka nie narzeka na brak zajęć - widzowie mogą podziwiać jej talent m.in. na deskach teatru, a także w uwielbianym serialu "M jak miłość". Ponadto, jeszcze do niedawna na antenie TVN emitowany był program "Czas na Show. Drag Me Out", w którym Anna sprawdziła się jako jurorka. Poza działalnością aktorską i telewizyjną, gwiazda świetnie odnajduje się też w roli influencerki. Mimo trzydziestoletniego stażu w show-biznesie, perypetie Muchy wciąż wzbudzają ogromne zainteresowanie, o czym świadczy chociażby potężna liczba obserwatorów aktorki.