Anna Mucha kusi GŁĘBOKIM dekoltem, rozpływając się nad zamówionym posiłkiem: "Fiu fiu fiu"

Gość 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Nigdy nie zrozumiem focenia żarcia i wrzucania na instagramy. Nie wiem czy tak chcę się pochwalić dobrobytem? Po co to komu. Gdzieś na drugim końcu świata dzieciaki zapierdzielają za głodową pensje zeby sobie kupic chleb. Albo wojna odbiera im prawo do człowieczeństwa. Staruszkowie probuja cokolwiek sprzedac zeby kupic sobie jedzenie.Nigdy nie zrozumiem tego swiata. Jest to chore i tyle