Anna Mucha świeci biustem nad basenem. Fani oszołomieni, Agnieszka Włodarczyk też: "Kto NIE ZBLIŻYŁ, ten dziwny"

Jesień nadchodzi nieubłaganie, więc gwiazdy spieszą się, by wyrobić się z publikowaniem w sieci wakacyjnych fotek - a to nad basenem, a to na plaży czy z hotelowych kurortów.

Do grona tych osób zalicza się Anna Mucha, której pociechy we wrześniu wrócą do szkoły, więc zagraniczne wyjazdy nie będą tak łatwe do zorganizowania. Nic więc dziwnego, że opublikowała na Instagramie zdjęcie, z którego, tak śmiemy twierdzić, jest bardzo zadowolona. Aktorka po raz kolejny wyeksponowała swoje kobiece atuty.