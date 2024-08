Friz i Wersow celebrują 6. rocznicę związku. Młodzi influencerzy zatrzymali się w obłędnie DROGIM hotelu (ZDJĘCIA)

Młodzi zakochani mają bardzo ważny powód do świętowania. 6 lat temu oficjalnie stali się parą, co zapoczątkowało wiele rewolucji (również urodowych), zwłaszcza w życiu Weroniki. Postanowili uczcić tę rocznicę w wyjątkowy sposób, decydując się na wspólny wyjazd do Grecji, gdzie zatrzymali się w 5-gwiazdkowym hotelu Calito. To właśnie we wnętrzach tego luksusowego obiektu najpopularniejszy rodzimy youtuber poprosił wybrankę swojego serca o rękę.