Ekipa Friza zarobiła MILIONY na jednodniowym Festiwalu Ekipy w Krakowie. Ujawniono DOKŁADNE WYLICZENIA

LevY 26 min. temu

Szanowni Państwo na idiotach najlepiej się zarabia. Powiedzmy sobie że ta tzw. "ekipa" znalazła pewną rzeszę odbiorców czyli głównie są to: po pierwsze dzieci bądź tzw. dorosłe dzieci, których coraz więcej w obecnych czasach, po drugie osoby siedzące prawie 24h przed kompem niemające pomysły na siebie. Z nudów i braku pomysłu te właśnie osoby żyją światem innych osób w tym przypadku światem tej "ekpiy" będąc podatnymi na każdy ich szajs no bo to niby "modne". Reasumując ta "ekipa" nie ma żadnego cudownego przekazu czy też innowacyjnego produktu czy usługi tylko posiada odpowiednią rzeszę odbiorców pozyskanych z YT. Dzisiaj (a może kilka lat do tyłu) łatwiej zrobić kasę na "klikalności w internecie" niż na własnym talencie. Takie czasy