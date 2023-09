Klaudia El Dursi pozuje bez makijażu. Fanka: "Myślałam, że tylko ja wyglądam po przebudzeniu jak OBRAŻONY BORSUK" (FOTO)

Klaudia El Dursi zaistniała w show biznesie dzięki udziałowi w "Top Model". Choć "skromna krawcowa" ostatecznie nie zwyciężyła programu, okazał się on dla niej trampoliną do telewizyjnej kariery. Dziś 34-letnia celebrytka spełnia się jako gospodyni show "Hotel Paradise" i prężnie działa jako influencerka, relacjonując codzienne perypetie za pośrednictwem Instagrama. Niedawno podzieliła się na przykład z fanami małą aktualizacją odnośnie trwającego od kilku lat remontu.

Last day in St.Tropez... Wakacje co do zasady są po to, żeby wypocząć, no mi się nie udało #sleepalldaylong - napisała pod zdjęciami z łóżka El Dursi.