Klaudia El Dursi świętuje 14. urodziny syna. "Choć zawsze chciałam być młodą mamą, bywało różnie"

Hubert 15 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Zawsze się zastanawiałem dlaczego ludzie pytają innych o drugie dziecko. W ogóle o posiadanie potomstwa. Para np. ma syna jedynaka, który już jest duży. Chodzi do szkoły. I takie wścibskie pytania ni z gruchy, ni z pietruchy. Co kogo to obchodzi. To są bardzo intymne pytania. Osobiste. Nie miałbym śmiałości ich zadawać. Tak to jest jak ludzie żyją życiem innych, zamiast zająć się sobą.