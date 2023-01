Klaudia El Dursi pokazała nagranie z WYPADKU syna! (ZDJĘCIA)

Klaudia El Dursi przez jakiś czas walczyła o uwagę mediów, pełniąc m.in. rolę wodzianki w jednym z programów telewizyjnych. Marzenie o celebryckiej karierze ziściło się, gdy 33-latka otrzymała "złoty bilet" w popularnym show "Top Model". Choć El Dursi nie udało się zwyciężyć, format TVN okazał się dla niej przepustką do sławy. Aktualnie Klaudia prowadzi "Hotel Paradise" , gdzie spełnia się w roli gospodyni rajskiej wyspy pełnej spragnionych atencji, randkujących singli. Poza telewizyjną karierą, niedoszła "tap madl" wciąż rozwija karierę influencerki, a w mediach społecznościowych namiętnie relacjonuje przygody związane z remontami jej luksusowych posiadłości.

Sporo uwagi poświęca się też życiu prywatnemu Klaudii El Dursi. Gwiazdka na co dzień jest żoną i matką dwójki chłopców - 13-letniego Dawida i 8-letniego Jasia. Młodsza pociecha to owoc małżeństwa z Jackiem Leszczyńskim, który jest prezesem znanej firmy i namówił Klaudię do udziału w "Top Model".