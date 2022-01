Klaudia El Dursi tłumaczy się z METAMORFOZY BIUSTU: "Nie było żadnego chirurga! Po prostu PRZYTYŁAM!"

Zobacz także: Klaudia El Dursi komentuje nękanie Wiktorii: "To, co widać w telewizji to namiastka"

Kochane koleżanki, kochani koledzy z Instagrama, Ci bardziej wścibscy. Jestem raczej taką osobą, która rzadko kiedy daje się sprowokować, ale pomyślałam sobie, że skoro jesteście tacy ciekawscy i skoro tak bardzo interesuje Was sprawa mojego biustu, to rozwieję wszystkie wątpliwości, skoro to jest taki gorący temat. Dostaję całą masę pytań odnośnie chirurga plastycznego, który uczynił mi ten biust. Muszę Was zmartwić, żadnego chirurga nie było, nie mam zrobionego biustu. Nie powiększyłam go sobie w żaden sposób. Ja po prostu przytyłam. Najnormalniej w świecie. Jest mnie więcej o jakieś około 6 kilo, więc naturalną koleją rzeczy jest to, że tu mi też przytyło - wyjaśnia Klaudia.