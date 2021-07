Klaudia El Dursi ujawnia, co ostatnio dostała OD PARTNERA: "Bardzo mnie zdziwił"

NiehejtAle 1 godz. temu zgłoś do moderacji 19 14 Odpowiedz

Nie wiem no osobiście kompletnie nie rozumiem zachwytów nad nią. Ja tutaj widzę dziewczynę która dosłownie ma anoreksję jej dekolt wygląda tak jakby nie jadła co najmniej przez tydzień, widzę zmęczoną osobę, kompletnie nie to co promuje na Instagramie... Zresztą ja nigdy nie miałam takiego zdania ,że to najpiękniejsza osoba z TV. Jest ładna ,ale nic więcej.