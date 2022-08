Klaudia Halejcio błyszczy Festiwalu Weselnych Przebojów w dwóch wymyślnych stylizacjach (ZDJĘCIA)

Ostatnie dni Klaudia Halejcio spędziła na słonecznej tureckiej riwierze. Celebrytka na początku ubiegłego tygodnia wybrała się n a rodzinne wakacje wraz z córką Nel oraz najbliższymi, o czym nie zapomniała rzecz jasna poinformować instagramowych obserwatorów. Jak na prawdziwą influencerkę przystało, Klaudia starannie relacjonowała kolejne etapy podróży - w tym pakowanie walizek, dokazującą w samolocie córkę, a w końcu przyjazd do eleganckiego hotelu. Będąc już na miejscu, celebrytka ochoczo zasypywała natomiast obserwatorów zdjęciami w bikini.

Tureckie wakacje Klaudii Halejcio zdążyły już dobiec końca, a celebrytka wróciła na ojczyzny łono. Po zakończeniu urlopu naładowana nową dawką energii 31-latka błyskawicznie rzuciła się w wir zawodowych obowiązków. Ostatnio Klaudia wyprawiła się do Mrągowa, jednak nie po to, by relaksować się nad tamtejszymi jeziorami. W piątkowy wieczór w mieście na Mazurach rozpoczęła się bowiem kolejna edycja Festiwalu Weselnych Przebojów.