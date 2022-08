Klaudia Halejcio relacjonuje podróż do Turcji z dokazującą w samolocie córką (ZDJĘCIA)

W związku z trwającym obecnie sezonem wakacyjnym Klaudia Halejcio - podobnie jak wielu innych przedstawicieli rodzimego show biznesu - udała się na zagraniczne wczasy. Celebrytka postawiła na "babskie wakacje", na które wybrała się w towarzystwie członkiń rodziny oraz córeczki Nel. W poniedziałek Halejcio opublikowała na InstaStories kilka nagrań, na których uwieczniła proces pakowania przed wyjazdem. Oprócz kilku walizek wypełnionych ubraniami i innymi niezbędnymi rzeczami celebrytka i jej towarzyszki wyposażyły się w szereg akcesoriów idealnych do rodzinnych zabaw. Halejcio spakowała do podróżnej torby m.in. bramkę wodną i piłkę siatkową, a nawet... łuk i strzały.

Babskie wakacje - czas zacząć! Nobody’s gonna know, but You know! - napisała pod nagraniem, na którym paraduje z poduszką po lotnisku, a później wypakowuje z niej stertę fatałaszków.