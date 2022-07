Klaudia Halejcio chwali się sterylną SYPIALNIĄ w stylu glamour. Fani podzieleni: "Przypomina salon wystawowy" (FOTO)

Odkąd Klaudia Halejcio przeprowadziła się do wartej dziewięć milionów willi, to właśnie posiadłość stanowi tło większości jej instagramowych publikacji. Dodatkowo celebrytka stale coś w czterech kątach zmienia. Poza chwaleniem się sezonowymi dekoracjami odświeża kolejne pomieszczenia, co oczywiście skrzętnie relacjonuje w mediach społecznościowych.