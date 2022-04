Klaudia Halejcio prezentuje efekty remontu sypialni w willi za 9 milionów, zapewniając: "Wszystko robimy WŁASNYMI RĘKAMI" (ZDJĘCIA)

Jak przystało na szanującą się influencerkę, Klaudia Halejcio na bieżąco dokumentuje swoje życie na Instagramie. Na profilu celebrytki nie brakuje rzecz jasna relacji z wartej 9 milionów złotych willi. Odkąd latem ubiegłego roku Klaudia i jej najbliżsi wprowadzili się do okazałej posiadłości, 31-latka regularnie pokazuje obserwatorom codzienność w marmurowych wnętrzach gniazdka. Ostatnio celebrytka ogłosiła na przykład, że rozpoczęła już przygotowania do zbliżającej się Wielkanocy. W przystrojeniu domu z odpowiednim rozmachem pomogła jej ekipa specjalistów.

Wszystko robimy własnymi rękami z pomocą rodziny, co zdecydowanie widać po efektach. Rodzice wkładają w to serce, ale też trwa to zdecydowanie dłużej! Powoli widać w domu moją estetykę i czuć nas - zapewniła.