Oszczędna Klaudia Halejcio chwali się metamorfozą sypialni, w której "nikt nie chciał spać": "Dywan z poprzedniego mieszkania, fotel też"

Odkąd w zeszłym roku Klaudia Halejcio weszła w posiadanie wartej dziewięć milionów willi , to właśnie głównie w kontekście okazałych czterech kątów rozpisują się o niej media. Choć mogłoby się wydawać, że w tak drogiej inwestycji nie ma potrzeby już nic zmieniać, nic bardziej mylnego. Celebrytka ma silną potrzebę, by stale ulepszać zarówno wnętrze domu, jak i teren wokół niego. Ostatnio chwaliła się np. metamorfozą, jaką zafundowała tarasowi.

W lutym Halejcio odświeżała zaś sypialnię i gabinet, co oczywiście skrzętnie zrelacjonowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nikogo nie powinno więc dziwić, że gdy przyszło do remontu w pokoju gościnnym, również zdecydowała się o wszystkim poinformować fanów. Chcąc zaprezentować efekty, nie mogła nie pochwalić się raz jeszcze nowo zakupionym obrazem za 18 tysięcy złotych, wiszącym w drodze do pomieszczenia, które przeszło właśnie metamorfozę.