Klaudia Halejcio pokazuje, jak urządziła taras w willi za 9 milionów: "Wyszło zacnie" (FOTO)

Co warty jest luksusowy dom gdy nie można się nim pochwalić?. Co warte są ogolone nogi, wbity w cycki sylikon i polakierowane paznokietki gdy nie można się tym pochwalić?. Co warta jest nowa fryzura i lśniące prosto z salonu auto, gdy mało kogo to interesuje?. Ignorancja i lekceważenie drodzy Państwo, to najpotężniejsza broń przeciw próżności i głupocie człowieka.