Klaudia Halejcio żali się na rosnące raty kredytu na willę za 9 milionów: "TO JEST OSZUSTWO!"

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

No, trzeba zasuwać więcej, co zrobisz... Dlatego jestem w robocie! - zaczęła żartobliwie, chcąc rozładować atmosferę w rozmowie z reporterem "Pomponika".

Może nie o sto procent, ale sporo wzrosła... - zdradziła. Myślę, że jest to trudny czas dla wielu osób, nie każdy ma taką sytuację, że może dźwignąć ten temat... Mam nadzieję, że jakieś rozwiązania na to się pojawi - narzekała na sytuację kredytobiorców, następnie tłumacząc, że od dłuższego czasu marzyła o zakupie willi za 9 milionów:

To jest trudne, bo to jest takie trochę oszustwo, kto ma kredyt, to rozumie. Umówmy się, to jest oszustwo. Nagle okazuje się, że ta rata jest dwa razy większa, to jest to trudne... - żali się.