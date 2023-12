Klaudia Halejcio chwali się przystrojonym na święta ogrodem. Udekorowała nawet olbrzymie JACUZZI (ZDJĘCIA)

Ducha Świąt niewątpliwie poczuła również Klaudia Halejcio. Aktorka już od prawie 3 tygodni "bombarduje" swoich obserwatorów na Instagramie okołowigilijnym kontentem. Do tej pory widzieliśmy już m.in. polecane przez nią świąteczne zestawy ubrań i lakierów do paznokci oraz jej inspiracje prezentowe, z górnolotnie brzmiącym komentarzem, że tym najcenniejszym jest... komplement. Z kolei jako figlarna "Mikołajka" próbowała dotrzeć do samego Marszałka Sejmu.