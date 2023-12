Klaudia Halejcio udekorowała wartą więcej niż 9 MILIONÓW willę na święta. Ma rozmach! (ZDJĘCIA)

Ali 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Kazdy ma to na co go stac. Jakbym miala takie mozliwosci to tez bym tak dekorowala ale nie ze mi z ekipa wejda na dom i zrobia to za mnie. Ile radosci jest dekorowac rodzinnie. Tez mam sztuczna choinke bo taka mozna ubrac kiedy najdzie potrzeba i trzymac tez tyle ile sie podoba a nie igly leca. Ale jak wynajmujemy chate na swiateczny wyjazd to zawsze gdzies w lesie. Gospodarze zapewniaja stojak i ozdoby i swiatelka. A my z siekiera w las szukac perfekcyjnego drzewko. Niezapomniane wspomnienia dla dzieci jak przez zaspy pomagaja dzwigac drapaka do chaty. A potem jest cudnie, jak na swiatecznych reklamach, dekorujemy,robimy girlandy z popcornu, goraca czekolada, swiateczne filmy, dobre jedzenie. Tak jak pamietam to ze swojego dziecinstwa- radosc w sercu, blogosc, spokoj i zima wkolo. Pod kanadyjska granica to snieg gwarantowany. Wesolych Swiat wszystkim!