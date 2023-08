Klaudia Halejcio zapewnia, że jej willa jest już warta więcej niż... 9 milionów złotych: "BASEN POSTAWILIŚMY" (WIDEO)

Klaudia Halejcio od lat związana jest z "tajemniczym" Oskarem Wojciechowskim, a ich relacja zdaje się wręcz rozkwitać. Dwa lata temu celebrytka i jej ukochany zostali rodzicami małej Nel, niedługo później wprowadzili się także do okazałej willi wartej 9 mln złotych. Już wkrótce związek Halejcio i Oskara wkroczy na całkiem nowy etap - para przygotowuje się bowiem do ślubu.

Halejcio o willi za 9 mln. Teraz jest warta więcej

Kiedyś dużo o tym mówiłam, że nawet chodziłam na terapię, bo potrafiłam poduszki przestawiać o centymetr, żeby były idealne. Jak miałam panią do sprzątania, to sprzątałam przed nią. Ale urodziło się dziecko, śpisz po dwie godziny, naprawdę nawet pielucha na podłodze ci nie przeszkadza, więc to była najlepsza terapia. (...) Ja sprzątam, ogarniam, ale też mam pomoc. Mam na to możliwości i pracuję, więc pozwalamy sobie na to, żeby pani nam pomagała, ale też ja się realizuję, ja to lubię - powiedziała Pudelkowi.