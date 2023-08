Klaudia Halejcio nie planuje hucznego wesela z Oskarem? Ma być SKROMNIE: "Żeby ten dzień cieszył nas, a nie innych. Idziemy POD PRĄD"

Klaudia Halejcio nie chce wystawnego wesela. Krytykuje obecne trendy

Choć w świecie Klaudii wszystko wydaje się idealne, to i u niej zdarzają się zgrzyty. Niedawno w rozmowie z Jastrząb Post celebrytka obwieściła światu, że temat ślubu doprowadza do spięć z ukochanym, który z niecierpliwością czeka na ich wielki dzień. Niestety Halejcio, jak na zapracowaną influencerkę przystało, miewa problemy z wygospodarowaniem czasu na organizację ceremonii.

Oglądam te wszystkie wydarzenia i widzę, że te wesela są takie "dla innych" . A my się tak kochamy, my się tak lubimy, ja bym chciała być tylko z taką małą garstką najbliższych. Z takimi ludźmi, którzy są ważni w naszym życiu, którzy ci tak szczerze i prawdziwie życzą, a nie chcą być tylko na super wypasionym weselu z darmowym jedzeniem .

Pracuję nad tym, jakby to mogło wyglądać, żeby było takie dla nas, wyjątkowe i żeby to był dzień, w którym my się cieszymy. Jak znam wszystkie panny młode, to mówią, że najlepiej jest, jak już wszystko ochłonie. A ja bym chciała odwrotnie. Tak jak idziemy pod prąd, tak żeby ten dzień nas cieszył, a nie żebyśmy to robili dla innych.