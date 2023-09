Internauci zniesmaczeni "zabawnym" filmem Klaudii Halejcio, w którym udaje, że KOPIE DZIECKO: "ŚREDNIO ŚMIESZNE". Tak się broni (WIDEO)

Klaudia Halejcio zaczynała jako aktorka, jednak od dobrych kilku lat skupia się przede wszystkim na influencerskiej karierze i wrzucaniu do sieci "zabawnych" filmików. Materiały najczęściej powstają w jej słynnej już willi za 9 milionów, którą zamieszkuje z córką Nel oraz partnerem, majętnym biznesmenem Oskarem Wojciechowskim. 32-latka co jakiś czas angażuje ukochanego do swoich produkcji, a rezultatami dzieli się w mediach społecznościowych.