Klaudia Halejcio nabija się z ROSJANEK na Malediwach: "Dawaj, dawaj!"

Waka 4 min. temu

Od początku widać było po niej że to żenująca kobieta. Do bólu infantylna, myśli że jest taka zabawna. Jeszcze stylizuje się na kardashianki (wystarczy popatrzeć na jej zdj z młodości, zero podobieństwa) niestety kiepsko jej to wychodzi. Totalny przerost formy nad treścią