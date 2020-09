Klaudia Halejcio chwali się NOWYM PARTNEREM! Fani kąśliwie: "A to ktoś nowy? NIE NADĄŻAM" (FOTO)

Klaudia Halejcio wiele lat temu zaczynała swoją drogę do sławy jako aktorka. Choć pracę na planie poznała już jako dziecko, to w pewnym momencie reżyserzy przestali dzwonić, a propozycji było z roku na rok coraz mniej. Zaradna celebrytka przeniosła więc swoją działalność do internetu i oprócz grania w popularnych serialach oraz roli prowadzącej w programie WP Remont w prezencie, figuruje w show biznesie jako influencerka.