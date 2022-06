Klaudia Halejcio próbuje być "zabawna", robiąc zeza i nieporadnie klaszcząc. "Śmianie się z osób chorych psychicznie jest SŁABE"

Ostatnio Halejcio udostępniła film, za pomocą którego postanowiła zaprezentować, jak czuje się, wchodząc w nowy tydzień po weekendzie. W tym celu pod audio, na którym słyszymy: "Jeśli jesteś psychicznie zdrowy, klaśnij raz" , podstawiła wideo, na którym możemy zobaczyć ją w domowej, niewystylizowanej odsłonie. W momencie, gdy przychodzi do klaskania, przyodziana w dres celebrytka robi, mające zapewne zostać odebrane jako "śmieszne", miny... Na twarzy nieporadnie uderzającej dwukrotnie w dłonie Klaudii przez kilka sekund możemy obserwować wydęte usta i zeza.

No tak, naśmiewanie się z ludzi chorych psychicznie jest mega na miejscu, szczególnie w czasach, gdy tyle młodych osób ma problemy ze zdrowiem psychicznym, a dostęp do lekarzy psychologów i psychiatrów na NFZ jest bardzo trudny. Są tematy, z których uważam, że nie można robić sobie "jaj";

W ten sposób stygmatyzuje się osoby z chorobami psychicznymi. Depresja to też choroba psychiczna. Jak mają się czuć pacjenci w kolejce do psychiatry? Jak mają chodzić do psychiatry bez oceny społeczeństwa?;