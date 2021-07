Klaudia Halejcio oburzona pytaniem dziennikarki o jej brzuch po ciąży: "Ona naprawdę TO POWIEDZIAŁA?!"

Wygląda na to, że teraz zapał Klaudii do rozmawiania z dziennikarzami został mocno ostudzony. W piątek mama Nel wyjawiła w serii relacji na Instastory, że jedna z reporterek przeprowadziła z nią wyjątkowo niekomfortową rozmowę.

Ciekawa sytuacja z wczoraj - zaczęła Halejcio. Udzielam wywiadu, pani zadaje mi pytanie. Pytanie brzmi: "Pani Klaudio, jak pani psychicznie radzi sobie z tym, że ma pani brzuch, z resztą głośno pani o tym mówi" . I ja mówię: "Tak, no tak". No i "Jak pani psychicznie radzi sobie z tym, że inne gwiazdy nie mają brzucha po porodzie, a pani ma" - dodała, cytując kolejne zadane jej pytanie.

Myślę sobie - ona naprawdę to powiedziała? Jestem miesiąc po porodzie, co powinnam odpowiedzieć? Naprawdę, gwiazdy nie mają brzucha po porodzie? Ludzie mają? Proszę was, odpowiedzcie mi na to pytanie, jak wygląda brzuch kobiety miesiąc po ciąży, po cesarskim cięciu, bo nie wiem, co odpowiedzieć. W jakim stanie psychicznym powinnam być? Czy powinnam już wylądować w psychiatryku? Załamać się? Co powinnam zrobić? - dopytywała.