Klaudia Halejcio pokazała relację z zaręczyn! Będziecie zaskoczeni, gdzie powiedziała "tak" (ZDJĘCIA)

W niedzielę Klaudia Halejcio zdecydowała się pójść o krok dalej i pokazać, jak wyglądały zaręczyny. Instagramerka skleiła rolkę, na której obserwatorzy mogą zobaczyć kilka ujęć z wielkiego dnia rodziców Nel. Sądząc po pogodzie, do oświadczyn musiało dojść latem, czyli już co najmniej dobre pół roku temu. Na nagraniach widzimy kwiecisty ołtarz z lustrzaną ścieżką, na końcu którego ustawiony jest stół, przy którym zasiedli narzeczeni. Dalej możemy oglądać ujęcia, na których Klaudia i Oskar całują się namiętnie i tulą do siebie. A to wszystko w rytm "Young and Beautiful" Lany del Rey.