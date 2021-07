Klaudia Halejcio chwali się WIELKĄ GARDEROBĄ w domu za 9 milionów. "O matko, POKAŻĘ WAM TEN BAŁAGAN!"

Klaudia Halejcio jest coraz bardziej sprawna w sprzedawaniu swojego życia prywatnego w sieci. Kilka miesięcy temu celebrytka szumnie ogłosiła, że jest w ciąży i od tamtego czasu systematycznie relacjonuje fanom perypetie swojej szczęśliwej rodzinki. Influencerka dumnie pokazuje córeczkę Nel oraz męża biznesmena. Niedawno cała familia przeniosła się do wystawnej posiadłości w Warszawie, która jest warta aż 9 milionów złotych.

Halejcio korzysta z tego, że ma do dyspozycji piękne, fotogeniczne wnętrze i na potęgę kręci TikToki oraz InstaStories. Ostatnio postanowiła zademonstrować followersom swoją gigantyczną garderobę , która była zawalona ubraniami. Celebrytka zapowiedziała, że musi pozbyć się większości rzeczy, a w porządkach ma pomóc jej koleżanka.

Perfekcyjna sobota, czyli sprzątamy! Etap garderoba. Jest Karo, która mi pomaga. Będzie wyprzedaż, chcemy pozbyć się 3/4 rzeczy. O matko, pokażę wam ten bałagan, ale no dobra, sprzątamy, więc będzie progres! - przeżywała Halejcio.

Halejcio pokazała też, że ma w garderobie stylowy... zsyp na ubrania . Dzięki temu nie musi schodzić do pralni.

To jest najlepsze, co jest w moim domu! To nie jest sejf! - śmiała się.