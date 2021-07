Klaudia Halejcio chwali się pokoikiem córeczki: "Zadbałam o komfort dla Nel, przygotowując RÓŻNE STREFY" (ZDJĘCIA)

Bycie mamą to dla wielu celebrytek potężne źródło dochodu . Już od zajścia w ciążę sponsorzy dobijają się do nich ze swoimi produktami, a po porodzie wachlarz możliwości współpracy otwiera się jeszcze szerzej.

Znane mamy reklamują na Instagramie dosłownie wszystko, co jest związane z macierzyństwem: wózki, ubranka, zabawki, kremy na rozstępy, koszule do karmienia czy laktatory.

Teraz Halejcio ponownie pokazała pokój córki i zdradziła, że nie jest to jeszcze efekt końcowy.

Urządzenie pokoju dziecięcego to nie jest taka prosta sprawa. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem dlaczego, ale w niego włożyłam najwięcej energii i nadal uważam, że nie jest skończony 100%. Chciałabym jeszcze zmienić kolory ścian, wybrać kolorowe nadruki lub tapetę, ale na to nie starczyło nam jeszcze czasu. Na razie wjechały meble i dodatki tak, by było przytulnie.