Maffashion została TWARZĄ LAKTATORÓW. Fan: "A miałaś nie zarabiać na dziecku"

Ta pani zarabia i istnieje tylko i wyłącznie dzięki sponsorom. I problemem jest nie tylko to, że jest to patologia ale także jest to drastyczny przykład połączenia braku jakichkolwiek kompetencji i umiejętności z zarabianiem pieniędzy. Możemy nazwać to oligarchią internetu. Upadek, jak każdego systemu - a jest on nieunikniony - będzie bolesny zdecydowanie bardziej dla "prosumentów" niż konsumentów (obrazuje to dosadnie np. ostatnia scena z filmu Truman Show, gdzie jak gdyby nigdy nic - widzowie zmieniają kanał).