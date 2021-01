Maffashion zapewnia, że Bastian nie jest "maszynką do zarabiania": "Reklamuję produkty jako mama!"

Faja 23 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Ale to akurat fakt, ze ona w porównaniu do innych matek typu szatan, Kaczorowska, Rozenek to jest pikus. A to przecież ona jest prowodyrką instagramerek, od niej zaczęło się to u nas. Bardziej po niej spodziewałabym się masy reklam z dzieckiem i okładek.