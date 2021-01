TYLKO NA PUDELKU: Maffashion i Bastian REKLAMUJĄ... kocyki (ZDJĘCIA)

We wrześniu ubiegłego roku Maffashion i Sebastian Fabijański powitali na świecie syna Bastiana. Od momentu narodzin potomka blogerka chętnie relacjonuje w sieci rodzicielstwo, które na co dzień łączy z prowadzeniem własnej marki i obowiązkami influencerki. Do pracy Maff wróciła zaledwie 2 tygodnie po porodzie, stawiając się na planie sesji zdjęciowej.

Od samego początku wiedziałam, że Maffashion będzie świetną ambasadorką Maylily. To, co robi zawodowo i to jak prywatnie ważna jest dla niej rodzina, idealnie pasuje do naszej marki, a przede wszystkim wartości, jakimi się kierujemy. Bardzo doceniam naturalność i olbrzymią kreatywność Julii. Już nie mogę się doczekać, kiedy zaprezentujemy efekty naszej współpracy - przyznaje Katarzyna Mitas