Wystrojona Maffashion pozdrawia z sesji zdjęciowej: "Po DWÓCH TYGODNIACH powrót na plan" (ZDJĘCIA)

Niedawno życie Maffashion wywróciło się do góry nogami. W ubiegłym tygodniu blogerka i jej partner Sebastian Fabijański z dumą poinformowali, że powitali na świecie swoją pierwszą pociechę. Celebrytka niemalże przez całą ciążę pilnie strzegła swej prywatności, a radosną nowinę potwierdziła w zasadzie w ostatnich dniach przed porodem. Narodziny synka Julka i jej partner ogłosili za to tydzień po fakcie i do tej pory nie zdradzili imienia potomka - w ich wpisach pojawiły się jedynie inicjały chłopca, "BJF".

Znana z obnażenia "afery metkowej" w firmie Jessiki Mercedes stylistka Karolina Domaradzka postanowiła za to żartobliwie nawiązać do instagramowego nagrania blogerki sprzed kilku dni - kiedy to Kuczyńska odniosła się do złośliwych komentarzy wymierzonych w jej manikiur.