Maffashion wspomina CESARKĘ: "Nie chcę myśleć o tym, co by było, gdyby nie ta możliwość"

We wrześniu Maffashion dołączyła do stale powiększającego się grona mam-celebrytek. Jak można było się spodziewać, Julka nie zamierzała sobie robić długiego urlopu macierzyńskiego. Niemal od razu po urodzeniu Bastiana wróciła do pracy, intensywnie główkując nad kolejnymi kolekcjami swojej autorskiej marki.