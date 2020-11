Maffashion prezentuje płaski brzuch, przechadzając się ulicami Warszawy w krótkim topie. Fani: "ALE TY WYGLĄDASZ!"

Qwerty 28 min. temu zgłoś do moderacji 20 7 Odpowiedz

Zawsze się zastanawiam co mają w głowie ludzie, którzy czepiają się tego, czy czyjś strój jest dobrany do pogody, pory roku, tak jakby to był jakiś zarzut. To nie są dzieci, tylko dorośli ludzie, w dodatku wam obcy. Jak się przeziębią czy zmokną, to będzie ich problem. Wychowałam się w Kanadzie i tylko w Polsce zdarzało mi się, że jakaś obca baba na ulicy zwracała mi uwagę, że listopad to nie pora na gołe stopy, choć dla mnie było to normalne i nie było mi zimno. Co to w ogóle za buractwo? Jakiś zwyczaj narodowy? Ludzie się tak kiszą od września do kwietnia włącznie w puchówkach, czapach, kozakach i dlatego wystarczy im mały przeciąg i już są obłożnie chorzy. Dzieci też są nagminnie przegrzewane.